Un coureur ramasse 372 masques dans Saint-Etienne

Clément Chapel était à Saint-Etienne ce lundi et a profité de son escapade dans le Forez pour parcourir 42,2 kilomètres dans la ville tout en y ramassant 372 masques usagés durant son trajet. Ce sportif très engagé d’un point de vue environnemental prône la mentalité zéro déchet et sans plastique. Après avoir réalisé plusieurs courses de ce type dans d’autres villes et dans d’autres pays, il a avoué que les 372 masques n’étaient “pas loin de constituer un record” chez nos confrères du Progrès.

Le jeune sportif sera à Valence ce mardi, à Grenoble ce mercredi et à Annecy ce vendredi. Une très belle initiative.