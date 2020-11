Un délai supplémentaire demandé par les artisans pour la mise aux normes Crit’Air

La CAPEB du Rhône, syndicat des artisans du bâtiment, demande un report des nouvelles mesures concernant la Zone à Faibles Emissions (ZFE) dont l’application est prévue normalement dès janvier 2021.

Trois vignettes (Crit’Air 1, 2 et 3) existent dans la ZFE pour les professionnels et les véhicules du niveau 3, considérés comme les plus polluants parmi les 3, doivent être interdits à la circulation à Lyon, mais aussi dans une partie de Bron, Villeurbanne et Caluire. Les contrevenants qui ne respectent pas ces mesures s’exposent à une amende allant de 68 à 135 euros.

Bien que des subventions aient été annoncées pour permettre l’achat de nouveaux utilitaires moins polluants, la CAPEB estime à “une centaine”, le nombre d’emplois dans l’artisanat du bâtiment menacé par cette mesure imposée aux entreprises.

Les artisans se disent “conscients des enjeux environnementaux” mais les conséquences économiques de la Covid-19 ne leur permettent pas l’endettement nécessaire pour répondre à ces objectifs actuellement.

C’est la raison pour laquelle il demande un report de ces mesures à la Métropole pour les six prochains mois.