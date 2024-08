Un enfant de 12 ans jugé pour apologie du terrorisme

Un enfant âgé de 12 ans dont le père vivait à Villefranche-sur-Saône, a été reconnu coupable mercredi d'apologie publique d'acte de terrorisme à Montbéliard (Doubs). L'enfant avait partagé des vidéos d'exécutions liées à l’État islamique, de la propagande jihadiste ainsi que des contenus antisémites et homophobes sur les réseaux sociaux. Après un signalement de la Direction générale de la Sécurité intérieure (DGSI), le jeune homme avait été interpellé le 10 juin dernier.

Après avoir été placés en garde à vue pour vérifications, la mère et le père de l'enfant ont été mis hors de cause. Le garçon a reconnu les faits et connaîtra sa peine en mars 2025.

ML