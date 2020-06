Un Euro 2020… 100% fictif !

EN AVANT POUR L'EURO 2020



On va quand même pas patienter un an avant de savoir qui va remporter l'Euro, quand même… So Foot donne donc le coup d'envoi de la compétition !



Et comme il n'y a rien de mieux que la démocratie, c'est le peuple qui décidera du vainqueur des matchs. pic.twitter.com/gvL6pl8WHv