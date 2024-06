Un festival de montgolfière à la Prairie Saint-Nicolas 

Les 21, 22 et 23 juin se tiendra la 36e édition du festival organisé par l'association des Montgolfiades. Pendant ces trois jours, des baptêmes de l'air en montgolfière seront proposés et de nombreuses animations auront lieu sur la Prairie Saint-Nicolas. Vous pourrez observer ou monter à bord de 48 ballons, dont deux de forme spéciale, un dirigeable et un ballon à gaz.

Notamment, un ballon en forme d'Obélix fera son premier envol et la moitié du montant de cette prestation sera reversée à l'association "Coup de Pouce", qui vise à améliorer les conditions de vie des enfants malades, à fournir un soutien moral, matériel et financier, à soutenir la recherche médicale et le personnel médical du service d'hémato-oncologie pédiatrique.

Les enfants malades auront droit à un baptême en montgolfière gratuit.