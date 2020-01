Un film fabriqué à Villeurbanne est nommé aux Oscars

La sélection pour les Oscars a été dévoilée ce lundi après-midi et parmi les nommés, on retrouve deux films français.



Il s’agit du film de Ladj Ly “Les misérables” dans la catégories meilleur film étranger et “J’ai perdu mon corps” dans la catégorie “meilleur film d’animation” .



Ce dernier a d’ailleurs été fabriqué au Pôle Pixel de Villeurbanne. On saura le 9 février s’ils remportent une statuette.

Découvrez ci-dessous la liste des nommés de cette 92e édition des Oscars:

Meilleur film:

“Le Mans 66”

“The Irishman”

“Jojo Rabbit”

“Joker”

“Les filles du docteur March”

“Marriage Story”

“1917”

“Once Upon a Time… in Hollywood”

“Parasite”

Meilleur réalisateur:

“The Irishman”, Martin Scorsese

“Joker”, Todd Philips

“1917”, Sam Mendes

“Once Upon a Time… in Hollywood”, Quentin Tarantino

“Parasite”, Bong Joon Ho

Meilleure actrice:

Cynthia Erivo, “Harriet”

Scarlett Johansson, “Marriage Story”

Saoirse Ronan, “Les filles du docteur March”

Charlize Theron, “Bombshell”

Renée Zellweger, “Judy”

Meilleur acteur:

Antonio Banderas, “Douleur et gloire”

Leonardo DiCaprio, “Once Upon a Time… in Hollywood”

Adam Driver, “Marriage Story”

Joaquin Phoenix, “Joker”

Jonathan Pryce, ”“Les Deux Papes”

Meilleur actrice dans un second rôle:

Kathy Bates, “Richard Jewell”

Laura Dern, “Marriage Story”

Scarlett Johansson, Jojo Rabbit

Florence Pugh, “Les filles du docteur March”

Margot Robbie, “Bombshell”

Meilleur acteur dans un second rôle:

Tom Hanks, “Un ami extraordinaire”

Anthony Hopkins, “Les Deux Papes”

Al Pacino, “The Irishman”

Joe Pesci, “The Irishman”

Brad Pitt, “Once Upon a Time… in Hollywood”

Meilleur scénario original:

″À couteaux tirés”, Rian Johnson

“Marriage Story”, Noah Baumbach

“1917”, Sam Mendes et Krysty Wilson-Cairns

“Once Upon a Time… in Hollywood”, Quentin Tarantino

“Parasite”, Bong Joon Ho, Han Jin Won

Meilleur film d’animation:

“Dragons 3 : Le monde caché”, Dean Deblois, Bradford Lewis et Bonnie Arnold

“J’ai perdu mon corps”, Jérémy Clapin et Marc du Pontavice

“Klaus”, Sergio Pablos, Jinko Gotoh et Marisa Roman

“Monsieur Link”, Chris Butler, Arianne Slutner et Travis Knight

“Toy Story 4”, Josh Cooley, Mark Nielsen et Jonas Rivera

Meilleur film étranger:

“La communion”, Pologne

“Honeyland”, Macédoine

“Les Misérables”, France

“Douleur et Gloire”, Espagne

“Parasite”, Corée du Sud