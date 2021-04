Un format inédit pour les Nuits Sonores

Les Nuits sonores 2021 auront lieu en juillet, dans un format inédit. Le festival de musiques électroniques se déroulera du 20 au 25 juillet dans les anciennes usines Fagor Brandt, avec un public assis ou …couché. La billetterie ouvrira le 26 mai.



A noter que cette année, quelques spots extérieurs pourraient être envisagés avec notamment un after débutant à 6h du matin et se terminant à midi. “L’ADN des Nuits sonores, c’est un festival urbain qui rassemble beaucoup de formats. Il y a une partie immersive et contemplative que le public pourra vivre assis ou allonger” indique Guillaume Duchêne, responsable presse d’Arty Farty, organisateur des Nuits sonores.

Nuits sonores 2021 : hors-série

20—25 juillet · Lyon, Francehttps://t.co/jgNgUiYaoT



🕊 #nuitsso2021 fait le pari de la réinvention et s’adapte aux contraintes sanitaires avec une édition hors-série : rendez-vous fin mai pour la programmation



🎨 Identité visuelle : Jean Grosson pic.twitter.com/m1zz0btPUh — Nuits sonores (@Nuits_sonores) April 29, 2021