Un foyer de cas d’encéphalite à tiques détecté dans l’Ain

Ce sont des cas qui inquiètent. L’Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes et la préfecture de l’Ain ont alerté sur l’apparition d’un foyer de cas d’encéphalite à tiques confirmés ou probables.



Pour le moment, 26 habitants du département sont concernés. En cause, selon les premiers résultats, la consommation de fromage, issu d’une chèvre piquée par une tique. Un “retrait-rappel” a été effectué.



Les personnes concernées présentaient “des symptômes pseudo-grippaux qui se sont estompés” avant d'”évoluer vers des céphalées intenses et des vertiges plus ou moins importants”. “Afin d’écarter l’hypothèse d’une infection au nouveau coronavirus, une majorité de patients a fait l’objet d’un test virologique, associé pour certains à un contrôle sérologique”, qui se sont révélés négatifs selon le préfecture.

22 personnes ont regagné leur domicile. Deux autres restent hospitalisées