Un homme gravement blessé par balle et par arme blanche à Givors

Un homme d’une trentaine d’années a été victime d’une agression par arme à feu et par arme blanche ce dimanche dans la commune de Givors. Selon Le Progrès, la victime est gravement blessée à la cuisse et au bas-ventre.



Les faits se sont déroulés aux alentours de 14h à l’angle des rues Jean-Ligonnet et Yves-Farge. Dans un premier temps, le trentenaire a reçu les premiers soins à l’hôpital de Givors, avant d’être transporté dans un hôpital de Lyon. Son pronostic vital est engagé.