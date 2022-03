Un jeune motard grièvement blessé après une collision avec une voiture

Un grave accident de la route a eu lieu ce dimanche soir du côté de Saint-Laurent-la-Conche dans la Loire. Une voiture et une moto sont entrées en collision. Le jeune motard de 16 a été grièvement blessé dans l’accident tandis que la conductrice de l’automobile, âgée de 60 ans, était en état de choc. Le SMUR a rapidement pris en charge l’adolescent, qui a percuté la voiture alors qu’il était en train de la doubler par la gauche et que cette dernière a tourné justement à gauche au même moment. Il était ainsi polytraumatisé, notamment gravement blessé à la jambe, et a été transporté au CHU Nord de Saint-Priest-en-Jarez.