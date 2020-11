Un marché de Noël digital à Lyon

Alors que le marché de Noël de Lyon a été annulé il y a un mois, plusieurs initiatives de “Marché de Noël en ligne” ont vu le jour durant ce second confinement.

Lauriane Favre, graphiste et développeuse web, a pris l’initiative de lancer le site www.monmarchedenoellocal.fr qui réunit les produits de plus de 100 commerçants, artisans de Lyon et ses alentours sur un même site pour maintenir, au moins de manière digitale, cette tradition des fêtes de fin d’année.

Le site met en avant des produits locaux, nourritures, cadeaux et même sapin de Noël. Une solution numérique qui devrait même permettre même, à des auto-entrepreneurs qui viennent de débuter, de se mettre en avant durant cette période de fête.

A noter, il n’y a pas de paiement “en ligne”, il s’agit uniquement d’une plateforme de réservation via le click and collect afin de maintenir le lien entre commerçants et consommateurs.

“Ce que les gens ne réalisent pas, c’est qu’un eshop, c’est comme un magasin normal. Vous avez besoin d’avoir toujours quelqu’un présent. L’avantage de la plateforme est de réunir plusieurs commerçants dans un même lieu “digital” donc on limite les coûts de personnel et cela offre de la visibilité.” Un geste important en ce moment pour beaucoup de commerçants.

Alors pour vos cadeaux de Noël, pensez local et soutenez les artisans de la région www.monmarchedenoellocal.fr