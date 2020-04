Un masque réutilisable 100 fois est conçu dans la région

Face à l’épidémie de COVID-19 et à la pénurie de masques, les acteurs économiques de la région se sont rassemblés en collectif. Celui-ci est composé du CEA, de grandes entreprises comme Michelin, ARaymond, ou Schneider, de PME et d’institutions et collectivités. Sous l’impulsion et la coordination du collectif grenoblois VOC-COV, ils travaillent ensemble sur le projet d’un masque réutilisable.

Leur masque, baptisé « OCOV® », est entièrement développé et produit dans la région. D’après le CEA, ce masque serait économique. Son prix devrait être fixé à 28 € et il serait livré avec cinq filtres lavables. Chaque filtre est utilisable une vingtaine de fois ce qui en fait un masque durable pouvant être utilisé une centaine de fois.

Grâce à la réactivité des différentes entreprises, l’industrialisation du masque a pris moins de trois semaines. Et c’est Ouvry, une PME lyonnaise, spécialisée dans les équipements de protection biologique et chimique, qui a été choisie pour assurer l’industrialisation et la mise sur le marché du masque.

5 000 masques sont aujourd’hui en cours de fabrication. D’après le CEA, l’objectif serait de produire un million de masques par semaine en mai afin d’atteindre les cinq millions d’exemplaires d’ici fin juin. Michelin a déjà annoncé qu’une grande partie des masques commandés reviendrait aux Agences Régionales de Santé.