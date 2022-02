Un match référence, Bosz comblé… Ce qu’il faut retenir de la victoire de l’OL devant Nice (2-0)

L’OL a dominé Nice (2-0) à l’occasion de la 24ème journée de L1 grâce à des buts de Moussa Dembélé (8e s.p.) et Karl Toko-Ekambi (52e).

Un match référence

« Lyon a été très bon, très fort et agréable à voir jouer. » Christophe Galtier a reconnu sans difficulté la supériorité lyonnaise après le match. Comment pourrait-il en être autant à la lecture des statistiques ? 60% de possession, 12 tirs à 1, 8 tirs cadrés à 1 et 6 occasions franches à 0 pour les Gones.

Le fameux « football offensif et attractif » promis par Peter Bosz à son arrivée était enfin de sortie, pour le plus grand plaisir des 41 000 spectateurs présents. « De la première à la dernière minute, on a vraiment très bien joué », se félicitait Peter Bosz.

Des individualités au top

Selon sa sensibilité, chacun élira son homme du match. Le choix est difficile tant les Lyonnais ont été performants. Castello Lukeba a rayonné, Tanguy Ndombele a été un formidable accélérateur de jeu, Maxence Caqueret a été omniprésent, Karl Toko-Ekambi a dynamité la défense niçoise et Lucas Paqueta a été de retour à son meilleur niveau, dans un rôle de 10 qui lui sied à merveille. « Mais aujourd’hui, c’était vraiment l’équipe de l’OL qui était bien », résumait à juste titre Peter Bosz.

Enfin le football offensif et attractif, on s'est régalé et on en redemande ! #OLOGCN https://t.co/avHLDnTJdG — ⭐⭐ Julien Huët (@JulienHuet) February 12, 2022

Des banderoles hostiles

Les deux virages ont manifesté leur « amour éternel » à Juninho via des banderoles qui n’ont pas dû combler la direction du club, mais sans doute que la pancarte « OL Vallée 1 – OL Trophée 0 » brandie en seconde période par le virage Nord.

De nouvelles banderoles sont déployées par le Virage Nord et le Virage Sud.



"Juninho : légende éternelle"



"Juni : un départ dans l'indifférence mais un amour éternel !" pic.twitter.com/GIOihgi66t — Inside Gones (@InsideGones) February 12, 2022

L’OL de nouveau dans la course

Désormais sixième à égalité de points avec le cinquième Rennes, qui possède une meilleure différence de buts, l’OL est revenu à cinq points du podium et de Nice, qui restera troisième à l’issue de cette 24ème journée. Samedi prochain, Lyon se déplacera à Lens.