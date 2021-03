Un nouveau centre de vaccination à Villeurbanne

Initialement prévu pour le mois de février, le centre culturel et de la vie associative, cours Émile Zola, se transforme à partir de ce mardi en centre de vaccination. La date avait été repoussée par manque de doses.



Les vaccinations se font sur rendez-vous et sont réservées, dans un premier temps, aux personnes dont la vaccination a été déprogrammée en février mais aussi aux plus de 75 ans orientés par des professionnels de santé.

Ouvert du mardi au vendredi de 8h30 à 12h30, le centre accueillera 60 patients par jour en mars, ce qui correspond au nombre de doses reçues.



Les doses seront augmentées à partir d’avril. L’objectif sera de vacciner 600 personnes par jour.