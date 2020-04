Un nouveau record à battre pour les fans de puzzle

Pendant le confinement l’ennui peut souvent se faire ressentir. Chacun tente de trouver des activités pour passer le temps, jardinage, sport, cuisine, d’autres préfèrent regarder des séries.

Grafika vous propose un nouveau moyen de vous occuper avec un jeu ludique datant du 18eme siècle à faire seul ou à plusieurs : le puzzle !

La marque Grafika détrône Ravensburger marque emblématique du puzzle en mettant en vente le plus grand puzzle existant, s’inscrivant d’ores et déjà dans les records du monde.

Le puzzle intitulé “Travel around Art” comportant pas moins de 54 000 pièces est en pré-commande depuis janvier avec une arrivée en stock prévue pour fin avril.

Livré en sachets numérotés, vous pouvez faire chaque partie du puzzle (de 864cm x 204cm) une par une ou tout mélanger à vous de choisir la grandeur du défi.

Si vous n’avez pas la patience d’attendre fin avril, vous pouvez commander l’autre grand puzzle « Travel around the World” , puzzle de 48 000 pièces et premier record de Grafika.

Pour les moins patients d’autres puzzles vous sont proposés reprenant le travail de nombreux artistes célèbres.