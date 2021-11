Un policier lyonnais percuté volontairement par une moto dans la Loire

Un policier de la Compagnie Républicaine de Sécurité (CRS) 46 de Sainte-Foy-lès-Lyon a été percuté ce jeudi par une moto à Firminy, au sud de Saint-Etienne. Les deux individus sur le deux-roues voulaient échapper à un contrôle routier.

Sérieusement blessé à une jambe

Les deux individus ne portaient pas de casque, c’est ce qui a incité les deux policiers à procéder à une interpellation. Refusant de s’arrêter, ils ont percuté le CRS à pleine vitesse. Ce dernier a d’abord perdu connaissance pendant quelques minutes, avant de se réveiller et d’être transporté au CHU de Saint-Etienne. Son pronostic vital n’est pas engagé mais il est sérieusement blessé à une jambe.

Un des deux suspects interpellé

Après avoir percuté le policier, les deux individus ont perdus le contrôle de leur véhicule, terminant leur course dans une voiture occupée par une mère et sa fille de 8 ans, qui n’ont pas été blessées. Les deux fugitifs ont alors tenté de fuir à pied, mais l’un d’entre eux a été retrouvé et interpellé quelques heures après. Le second est toujours activement recherché.

Près du deux-roues laissé à l’abandon, un sac contenant du cannabis a été retrouvé. Le suspect interpellé est déjà connu des services de police. Agé de 18 ans, il aurait déjà été interpellé pour trafic de stupéfiant. Le parquet de Saint-Etienne a ouvert une enquête pour tentative de meurtre sur personne dépositaire de l’autorité publique.