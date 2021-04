Sonia Bompastor a été intronisée en ce mardi entraîneur de l’équipe féminine de l’Olympique Lyonnais. Morceaux choisis :

Jean-Michel Aulas :

“Le jeu de l’équipe s’était délité depuis quelques mois. On avait envie d’apporter un supplément d’âme, un levier différent. On voulait mettre en avant le fait que l’Academy est très forte. (…) Les postes les plus importants doivent être assumés par des femmes. On avait convenu qu’elle devienne directeur (sic) technique, les circonstances nous ont poussés.. Il y a une conviction forte dans cette décision. On voulait un retour à l’ADN de l’OL. (…) On a parlé trop vite d’une fin de règne car les circonstances de l’élimination étaient particulières. On a décidé de changer le cours des choses. Même si ce n’est pas dans les habitudes la maison de changer à cinq journées de la fin, l’enjeu en vaut la peine. Gérer, c’est prévoir, anticiper…Il n’aurait pas fallu qu’on se reproche fin mai de ne rien avoir fait.’’

Sonia Bompastor :

‘’L’OL c’est mon club de cœur. J’ai eu la chance d’y jouer et de remporter de nombreux titres. Dans le football féminin, on ne peut pas faire mieux. C’est un club ambitieux, je suis ambitieuse, le mariage est parfait. (…) J’avais fait part à Vincent (Ponsot) de mon envie de projet différent. On avait d’abord évoqué un poste de directrice technique, les choses se sont accélérées… J’aime les challenges, je suis compétitrice et on a une équipe pour aller chercher le titre. Quand on se lance dans ces projets, on sait que ce sont des postes à responsabilités. Je l’assume. La priorité est d’aller chercher le titre et de retrouver ce jeu à la lyonnaise. (…) L’OL doit gagner mais doit gagner en jouant bien. (…) Je ne suis pas trop féministe donc je ne m’attarde pas trop sur le fait d’être la première femme à prendre la tête de l’équipe. Ceci dit, la mixité au sein du projet OL prend son sens avec ma nomination…Mais je préfère me concentrer sur la compétence, le genre m’importe peu.’’

🎙 Sonia Bompastor lors de sa présentation en tant que nouvelle coach : "L'OL est mon club de cœur. J'ai remporté de nombreux titres ici. C'est un club ambitieux. Il m'a permis d'avoir un palmarès de haut-niveau. Je suis ravie de me lancer dans ce nouveau challenge excitant." pic.twitter.com/sdGruoNDnN — OL Féminin (@OLfeminin) April 27, 2021

Vincent Ponsot :

‘’Cela fait huit ans qu’elle fait un travail exceptionnel à la formation. Il avait été décidé qu’elle devienne l’entraîneur la saison prochaine, puisque Jean-Luc Vasseur était en fin de contrat. Elle est faite pour ça. Toutes les cases sont remplies, on est convaincus du choix. (…) Jean-Luc n’a pas été mis à pied, nous avons trouvé un commun accord.’’