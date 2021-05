Météo France vient de placer 25 départements en alerte jaune pour des risques d’orages.



Parmi les départements concernés plusieurs se trouvent dans la région : la Loire, l’Isère, mais aussi la Haute-Loire, la Drôme et l’Ardèche.



L’alerte entre en vigueur à 11h et s’étend jusqu’à ce mardi matin. Météo France prévoit des orages encore jeudi et vendredi.