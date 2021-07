Un samedi noir sur les routes lors du chassé-croisé

Pour ce samedi, avec le traditionnel chassé-croisé entre les « juilletistes » et les « aoûtiens » il est donc fortement déconseillé de rouler durant toute la journée.



Dans le sens des départs, la circulation sera « extrêmement difficile » sur la grande majorité des axes routiers et dans le sens des retours, la circulation sera très difficile plus particulièrement dans la région Auvergne-Rhône-Alpes et sur l’Arc méditerranéen.

À noter que durant toute la période, dans le sens des départs, des difficultés de circulation sont attendues, notamment sur les autoroutes A6, A7, A8 et A9, dans le Sud-Est et sur l’Arc méditerranéen, sur l’A20, A61, A62 et A63 dans le Sud-Ouest. Des difficultés de circulation sont également attendues vers le Grand-Ouest, sur l’autoroute A10.

Dans le sens des retours, la circulation sera dense et bien souvent difficile dans le Sud-Ouest sur les autoroutes A61 et A62, en Auvergne-Rhône-Alpes sur l’autoroute A7 et sur l’arc méditerranéen entre l’Italie et l’Espagne, que ce soit dans le sens Est-Ouest ou dans le sens Ouest-Est, sur les autoroutes A8, A7, A54, A9, sur la côte de la frontière italienne jusqu’à la frontière espagnole sur l’autoroute A9.

Mieux vaudra attendre dimanche pour partir, tout en s’attendant à rencontrer encore des bouchons, notamment en vallée du Rhône, sur l’autoroute A10 en région Centre et sur l’autoroute A13 en Normandie. Il faudra aussi éviter l’A6 entre Beaune et Mâcon de 9h à 12h, l’A7 entre Lyon et Orange de 9h à 19h et entre Orange et Marseille de 10h à 21h.