Un taureau de 600 kg retrouvé après s’être échappé d’une exploitation à Echalas

Mercredi 14 avril à Echalas dans le Rhône, un taureau de 600 KG a fugué d’une exploitation agricole dans l’après-midi. La bête est de race limousine et entièrement marron. Elle a une corne droite et une autre biscornue.



Yves Glevarec, jeune éleveur de 24 ans, surveillait le taureau de près, mais autour de 16 heures son frère a vu la bête s’enfuir. Probablement effrayé, l’animal a sauté de parc en parc en défonçant les clôtures. Le temps d’engager la poursuite, il était déjà dans les bois.



Des recherches actives



Les éleveurs voisins ont donc été prévenus et ont aidé leur collègue à quadriller la zone. La gendarmerie a aussi été prévenue. Cependant le taureau est recherché depuis trois jours dans les bois, en vain.



Les communes d’Echalas et Saint-Romain-en-Gier ont affiché des messages sur leurs panneaux lumineux et la SNCF fait ralentir les trains circulant dans le secteur. Les promeneurs sont quant à eux invités à faire preuve de vigilance ainsi qu’à prévenir la gendarmerie ou les mairies s’ils aperçoivent la bête.



L’animal a finalement été retrouvé ce vendredi non loin de la commune de Saint-Romain-en-Gier.