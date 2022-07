Un vainqueur remporte plus d’1,3 milliard de dollars à la loterie américaine

Après plus de 30 tirages, le grand gagnant du Mega Millions vient de l’Illinois (Etats-Unis) et a remporté ce vendredi la somme astronomique de 1,337 milliard de dollars. Pour l’heure, on ignore l’identité du vainqueur en question. Elle ne pourrait d’ailleurs jamais être connue puisque la loi de l’Illinois permet en effet à ses grands gagnants de ne jamais révéler leur identité ou leur adresse.



L’heureux vainqueur a coché tous les bons numéros, à savoir les 67, 45, 57, 36, 13 et 14. La probabilité de parvenir à cette bonne combinaison était estimée à une chance sur 303 millions.