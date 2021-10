Une concertation concernant une ligne à haut niveau de service entre la Part-Dieu et les Sept chemins débute ce lundi

Le Sytral a annoncé vouloir lancer une ligne à haut niveau de service entre la Part-Dieu et les Sept chemins à Bron d’ici à 2026. Desservant la 3e arrondissement de Lyon, Villeurbanne, Vaulx-en-Velin et Bron, une concertation s’ouvre ce lundi 11 octobre (jusqu’au 19 novembre) quant au trajet qu’empruntera cette ligne. Si la route de Genas sera l’axe majeur entre Bron, Vaulx-en-Velin et Villeurbanne, la décision citoyenne se porte sur la suite du trajet pour arriver jusqu’à la Part-Dieu. Ainsi sont proposés deux solutions : soit la rue Frédéric Mistral puis l’avenue Georges Pompidou ou alors l’avenue Félix Faure puis le boulevard Vivier-Merle. Pour participer à la concertation, rendez-vous sur le site du Sytral.

Le projet devrait coûter environ 120 millions d’euros au Sytral et son objectif est de transporter environ 22 000 personnes quotidiennement avant 2030.