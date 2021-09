Une concertation publique liée au projet d’extension de la gravière d’Arnas aura lieu à partir de ce lundi et jusqu’au vendredi 8 octobre.



A partir de ce lundi, la Communauté d’Agglomération Villefranche Beaujolais Saône, dans le cadre de ses compétences en matière d’urbanisme et en vue de faire évoluer le PLUih sur la commune d’Arnas, lance une concertation publique liée au projet d’extension de la gravière d’Arnas.



Jusqu’au vendredi 8 octobre, les habitants du territoire sont invités à participer en prenant connaissance du dossier de concertation et en formulant leurs observations selon les modalités suivantes :

-le dossier de concertation est téléchargeable dès à présent sur le site internet de la Communauté d’Agglomération : https://www.agglo-villefranche.fr/ et consultable à partir du 6 septembre au siège de la Communauté d’Agglomération Villefranche-sur-Saône et à la mairie d’Arnas.

– le registre sera disponible à partir du 6 septembre au siège de la Communauté d’Agglomération (à Villefranche-sur-Saône) et à la mairie d’Arnas

– une réunion publique sera organisée prochainement



L’exploitation de la gravière du Pré de Joux à Arnas sert à l’extraction des sables et graviers du lit majeur de la Saône nécessaires aux métiers de la construction. Elle fait l’objet d’une autorisation préfectorale délivrée jusqu’au 31 décembre 2030, dans la limite d’un tonnage annuel de 1 millions de tonnes, et portant sur une surface totale de 140 hectares.

La société Granulats Vicat sollicite une extension de cette autorisation sur 25 hectares au lieu-dit« Ave Maria» en rive droite de la Saône.



Elle permet également une remise en état progressive de la faune et de flore caractéristique des bords de Saône, de manière à renforcer l'intérêt écologique du site de la gravière du Pré de Joux déjà labellisée parmi les géo sites du Géoparc Beaujolais. Le projet présente un double enjeu:-sur le plan économique,il s'agit de conforter l'activité de cette entreprise dont la zone de chalandise s'étend de Macon au sud de Lyon et permet d'évacuer par voie fluviale les matériaux nécessaires aux métiers de la construction en desservant les ports de Belleville, Jassans, Villefranche et St-Germain au Mont d'Or. Elle emploie près d'une cinquantaine de salariés répartis notamment sur les sites de Jassans-Riottier et d' Arnas, et mobilise une diversité de métiers (mariniers, dragage, etc.).-sur le plan environnemental,il s'agitde créerun site exemplaire(90 hectares eneau, 40hectares en prairies,berges et boisements alluviaux, et 35 hectares de hauts-fonds et dezoneshumides)etdepérenniserletravailengagépourprotégeretmettreenvaleurl'environnementen partenariatavecle Conservatoiredes Espacesnaturels,laLigue deProtection des Oiseaux, le Géoparc Beaujolais, et l'association Arthropologia. Aujourd'hui,déjà,la carrièreduPréde Jouxestunsitereconnucommeun«pointchaud»delabiodiversitégrâce à la richessenaturelle de sa faune (135 espèces d'oiseaux observés) et desa flore. Accessible uniquement à pied en lien avec le marais de Boistray, et ouverte auxvisiteurs,auxécoles,etauxnaturalistes,ellefaitpartiedes26géositesdu GéoparcBeaujolaislabelliséparl'UNESCO.