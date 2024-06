Une femme accouche chez elle à Cuisery

À Cuisery jeudi dernier, une femme a accouché à son domicile, une première depuis 2007 dans la commune. Constance, la mère, ressentait des douleurs abdominales lorsqu'elle a réalisé qu'elle perdait les eaux. Elle a immédiatement appelé les pompiers, qui sont arrivés cinq minutes plus tard et l'ont aidée à accoucher chez elle. Les pompiers, bien que peu habitués à ce type d'intervention, ont bien géré la situation grâce à une formation de huit heures spécifiquement dédiée à ce genre de situations. Aujourd'hui, d'après les informations de nos confrères du Journal Saône et Loire, le bébé se porte bien.