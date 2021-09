Une manifestation organisée ce dimanche contre le projet de cimetière métropolitain à Charly

Une manifestation citoyenne est organisée ce dimanche après-midi dans la commune de Charly contre la construction d’un cimetière métropolitain. Le cortège s’élancera depuis le chemin du Béard à 15h.



La métropole de Lyon souhaite aménager un terrain de 14 hectares, mais le maire de la commune et la majorité de ses habitants sont contre cette idée. Une pétition en ligne a d’ailleurs récolté près de 4000 signatures.



“La superficie nécessaire, 140 000 m2 soit 35 terrains de foot, est aujourd’hui constituée de surfaces agricoles et de chemins pédestres. C’est une zone de vie, de promenades, de découvertes du monde agricole particulièrement appréciée par l’ensemble du bassin de vie du Sud-Ouest lyonnais. Nous déplorons vivement l’absence de concertation avec la Commune et cette décision unilatérale de la Métropole de Lyon qui viendra impacter définitivement l’environnement de Charly.”