Une nouvelle action pour dénoncer la pollution de l’air à l’école Michel Servet

Ce lundi, Alternatiba ANV Rhône, Greenpeace et le collectif de parents de l’école Michel Servet dans le 1er arrondissement ont bloqué la rue d’Alsace Lorraine pour dénoncer le manque d’action de la municipalité vis-à-vis de la qualité de l’air. Un blocage qui s’est fait en musique.

En plus de ce rassemblement, certains parents d’élèves ainsi que des membres de Greenpeace et Alternatiba ont fait le choix du recours juridique. Deux procédures administratives ont été enclenchées.

La première pour préjudice moral et trouble dans les conditions d’existence des enfants, contre la municipalité, la métropole et la préfecture.

La seconde, elle, ne vise que la métropole et la préfecture, et demande une transparence sur les relevés de pollution de l’air dans les cours d’écoles, dans le cadre du droit d’accès à l’information environnementale.