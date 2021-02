Une nouvelle chaîne éphémère pour aider la culture

Suite à l’arrêt de diffusion de France Ô, le 31 août dernier, le canal 19 affichait écran noir. Désormais, le groupe public lance une nouvelle chaîne, ce lundi 1er février. Cette chaîne temporaire est dédiée à la culture. Plus précisément au spectacle et aux artistes.

Elle se prénomme “Culturebox” et va donc diffuser tous les jours des concerts, des pièces de théâtre, des spectacles de danse. Ces projets ont été enregistrés ces dernières années à Paris et en Outre-mer.

Cette chaîne vise à aider la culture en péril et va aussi recevoir sur plateau des acteurs du monde entier. Une émission présentée par Daphné Bürki et Raphaël Yem chaque jour entre 19 h et 21 h.