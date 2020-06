Une nouvelle tournée pour les Spice Girls ?

Les Spice Girls pourraient se lancer dans une tournée mondiale l’année prochaine pour célébrer les 25 ans de carrière du groupe. Le quotidien The Sun affirme que Geri Horner, Mel B, Mel C et Emma Bunton seront de retour sur scène, si la pandémie le permet.



Une tournée qui pourrait passer par les Etats-Unis, l’Europe et l’Australie, mais Victoria Beckham ne sera toujours pas de la partie.



La tournée de 2019 a remporté un immense succès avec 700 000 billets vendus sur 13 dates à travers le Royaume-Uni et a permis d’amasser 78 millions de dollars de recettes.