Une opération coup de poing réalisée par la police lyonnaise sur la ligne D du métro

Selon Le Progrès, une opération coup de poing a été réalisée ce vendredi soir par la police lyonnaise sur la ligne D du métro. De 19h à 20h, une soixantaine de policiers ont été déployés entre les stations Gare de Vaise et Bellecour pour veiller au respect du couvre-feu et lutter contre la délinquance.





Au total, sur 282 contrôles, 67 personnes ont tété verbalisées, dont 19 pour non-port du masque et 42 pour non-respect du couvre-feu. 6 autres individus ont été verbalisés pour d’autres motifs.