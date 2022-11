Une opération d’abandon simplifié d’armes dans les Bouches-du-Rhône et le Vaucluse

Une opération d’abandon simplifié d’armes à l’État aura lieu à partir de vendredi dans les Bouches-du-Rhône et le Vaucluse.

Pendant 8 jours, le ministère de l’intérieur donne la possibilité de s’en dessaisir simplement ou de les conserver légalement. la plupart de ces armes détenues illégalement sur le territoire national ont été acquises par héritage, L’opération se déroule jusqu’au 2 décembre.

Dans les Bouches-du-Rhône et le Vaucluse, 7 sites de collecte seront ouverts de 9h00 à 17h00, ces restitutions d’armes se feront de manière simplifiée auprès des policiers et gendarmes :



-Brigade territoriale autonome d’Aix-en-Provence

-Brigade territoriale autonome d’Arles

-Commissariat du 8ème arrondissement de Marseille

-Commissariat de Martigues

-Hotel de police d’Avignon

-Apt – brigade de gendarmerie

-Pernes-les-Fontaines – brigade de gendarmerie



Pour ceux qui souhaiteraient conserver leurs armes à feu héritées ou trouvées, des agents de la préfecture seront également présents pour procéder à leurs enregistrements dans le système d’information sur les armes (SIA), aussi accessible en ligne sur www.sia.detenteurs.interieur.gouv.fr



Ne vous présentez pas avec votre arme ! L’enregistrement sera réalisé sur présentation d’une photographie de bonne qualité, ce afin de visualiser les différents marquages (marque, modèle, fabricant, calibre), et dans la mesure du possible son numéro de série.