Une opération de dépollution est organisée ce dimanche à Marseille

Ce dimanche 16 janvier à 12h, l’association marseillaise Clean my Calanques organise en partenariat avec l’Après M, un restaurant solidaire marseillais, une opération de dépollution. Les deux associations ont décidé d’allier leurs forces et leurs communautés de soutien pour venir en aide à Marseille. Elles organisent un gros ramassage de déchets dans le parc Corot situé dans le 13e arrondissement de Marseille. Un pique-nique zéro déchet est organisé, suivi d’une énorme session de dépollution. Le port du masque sera obligatoire avec des gants et des sacs qui seront fournis par les associations. La dernière opération de 2021 “La dépollution de Noël” avait été organisée le 19 décembre et avait réuni plus de 400 bénévoles. Ils ont récolté au total 1 392 kilos de déchets.

Pour plus d’information : https://www.cleanmycalanques.fr/evenements/2021-11-28-dépollution-feat-laprès-m-57/