Une petite fille naît à domicile grâce aux pompiers

C’est la belle histoire de la semaine en Saône-et-Loire ! Ce lundi 24 janvier, une petite fille prénomée Aénore est née dans le domicile parentale en urgence absolue à Sennecey-le-Grand grâce à l’aide de trois sapeurs-pompiers. Alors qu’elle revenait de la maternité et que l’accouchement était prévu le 29 janvier, la maman a senti des contractions de plus en plus fréquentes, et avec l’aide de son mari, a contacté les pompiers.

Sauf qu’à leur arrivée il était déjà trop tard pour aller jusqu’à l’hôpital et ce sont donc les soldats du feu qui ont procédé à l’accouchement. Tout s’est passé pour le mieux avec un accouchement express qui aura duré 20 minutes seulement.