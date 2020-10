Une plateforme de dépistage Covid ouvre à Bourgoin

L’Agence Régionale de Santé et la Préfecture ont décidé de revoir leur stratégie en matière de dépistage à la Covid-19 suite à une recrudescence des contaminations à la Covid-19. Bourgoin a donc décidé d’installer une plateforme de dépistage Covid.

Ce centre sera ouvert quotidiennement pour une durée d’au moins trois mois. Il est situé 8 Passage Saint-Michel et sera ouvert de 13 heures 30 à 15 heures.

La plateforme Covid ne s’adresse qu’aux cas prioritaires, c’est-à-dire les personnes les plus à risque en termes de diffusion du virus, nécessitant une prise en charge rapide pour obtenir les résultats dans un délai le plus court possible.

Cela concerne les personnes disposant d’une prescription médicale, les porteurs de symptômes compatibles avec la Covid-19, les cas contacts, contactés par la Caisse Nationale d’Assurance Maladie ou les Agences Régionales de Santé , ainsi que les professionnels de santé.

Les personnes devant se faire dépister doivent prendre contact avec les Laboratoires Noviale (04 74 93 05 21) et se verront attribuer un rendez-vous.

Pour les autres personnes, elles pourront bénéficier d’un dépistage mais ne sont pas prioritaires. L’accès à un prélèvement et le rendu des résultats dépendra de la capacité du laboratoire à traiter dans les délais impartis pour les indications prioritaires.