Une plateforme mise en place par 130 prestataires de l’événementiel !

Comme de nombreux secteurs, l’événementiel traverse une période noire pendant la crise sanitaire liée au Covid-19. Plus de 130 prestataires des régions Auvergne-Rhône-Alpes et Bourgogne-Franche-Comté se sont donc regroupés pour tenter de trouver des solutions pour sauver leurs entreprises.



Après de nombreux échanges entre prestataires, une plateforme gratuite est née. Elle permet de mettre en relation des particuliers organisateurs d’événements et des prestataires professionnels spécialisés dans leur domaine.



“Unir & Réunir” est un site solidaire crée dans le but d’inciter les particuliers à réserver dès à présent leurs prestations pour des événements futurs. L’idée est donc d’anticiper vos prochains mariages, fêtes ou anniversaires.