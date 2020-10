Une réunion publique concernant les risques d’inondation ce jeudi à Villefranche

Une réunion publique d’information aura lieu ce jeudi soir à 18h30 à la salle de l’Atelier à Villefranche concernant le plan de prévention des risques naturels d’inondation des bassins versants du Morgon et du Nizerand. Une présentation des zones inondables (hauteurs et vitesses d’eau) est également au programme.



Ils ont connu des phénomènes d’inondations importants en 1983, 1993, 2000 et 2008. 17 communes sont concernées par ce plan de prévention : Anse, Arnas, Cogny, Denicé, Frontenas, Gleizé, Lacenas, Lachassagne, Limas, Marcy, Montmelas-Saint-Sorlin, Pommiers, Porte-des-Pierres-Dorées, Rivolet, Theizé, Villefranche-sur-Saône, Ville-sur-Jarnioux.

Il a pour objectif de définir les mesures d’interdictions ou de prescriptions qui s’imposeront à toute nouvelle construction ainsi qu’au bâti existant, en fonction du niveau de risque lié aux inondations. Il mettra également l’accent sur la non-aggravation du ruissellement des eaux pluviales, et concernera tous les nouveaux aménagements dans le bassin versant.



Par ailleurs, les dernières crues d’ampleur sur ces 2 bassins versants, qui ont entraîné des dégâts matériels importants, ont été prises en compte pour définir le niveau de risque qui servira de référence à cette nouvelle réglementation.