Une substance cancérigène bouleverse le quotidien d’une école

Les élèves de l'école privée catholique Marie-Collard de Saint-Héand font face, depuis plusieurs mois, à une bactérie, le trichloréthylène. Cette substance cancérigène oblige l'établissement à adopter des mesures afin de préserver la santé des enfants. Deux heures avant l'arrivée des enfants, les salles sont aérées entraînant la baisse de température de l'établissement. Il ferait entre 15° C et 16° C en moyenne dans l'établissement scolaire. On préconise aux enfants de ne pas s'éterniser aux toilettes. Les taux de TCE seraient constamment supérieurs aux recommandations de l'Agence régionale de santé.

EG