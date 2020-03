Une vingtaine de lignes de bus renforcées en mars à Lyon

Le Sytral va mettre en place le renforcement de 17 lignes de bus sur la ville de Lyon, et va remplacer la ligne 4 par une nouvelle ligne la C6E. L’objectif est d’augmenter les fréquences de bus sur les lignes concernées.



À compter du 9 mars la ligne C21, fonctionnera avec des bus articulés, il en sera de même pour les lignes 40 et 89, mais seulement à partir de la fin du mois de mars. Une dizaine d’autres lignes verront leurs fréquences de passages renforcées : C7, C9, 14, 19, 33, 45, 46, 49, 55, 61, 88, 90 et 93.



Le trajet de la ligne C6 sera modifié, elle fera le lien entre la Part-Dieu et le campus Lyon Ouest.