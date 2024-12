Vacances de Noël : Bison Futé hisse le drapeau orange sur les routes de la région Auvergne-Rhône-Alpes pour ce samedi

Prudence ce samedi sur les routes de la région Auvergne-Rhône-Alpes pour les vacances de Noël, Bison Futé prévoit un trafic chargé et hisse le drapeau orange dans les deux sens de circulation.

Dans la vallée du Rhône, des ralentissements sont à prévoir de la fin de matinée jusqu’en fin d’après-midi.

Coté départ, il est conseillé d’éviter l’A43 entre Lyon et Chambéry de 10 à 18h, ainsi que l'A48 entre Bourgoin-jallieu et Grenoble de 14 à 16h.

Dans le sens des retours, les axes à éviter seront l'A7 entre Orange et Vienne de midi à 14h, et l'A43 entre Chambéry et Lyon toujours, de 9 à 19h.

R.H