Vacances d’été : plus de 800 km de bouchons cumulés sur les routes de France

D’après Bison Futé, plus de 800 km de bouchons cumulés ont été enregistrés ce samedi sur l’ensemble des grands axes routiers français. Pour rappel, la journée était classée rouge dans le sens des départs et orange dans le sens des retours.



À titre de comparaison, 623 km avaient été recensés le week-end dernier. Ce dimanche, le trafic devrait également être dense puisque Bison Futé hisse le drapeau rouge dans le sens des retours et orange dans le sens des départs.