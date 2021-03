Vaccination : la colère des médecins généralistes

La Direction générale de la santé (DGS), a annoncé aux médecins généralistes qu’ils ne pourraient pas commander des doses de vaccin cette semaine. L’objectif : privilégier les pharmacies.

Le but premier de l’exécutif reste de vacciner massivement, le plus vite possible, donc avec le plus de vaccinateurs volontaires.

Côté calendrier, la DGS prévoit ” une ouverture élargie à l’ensemble des pharmacies à compter de la semaine du 15 mars”. A cet effet, “les pharmaciens peuvent passer leur commande à compter du lundi 8 mars (…), 1 ou 2 flacons pour leurs propres besoins”.

Il ne sera donc pas possible, pour les médecins généraliste de prendre des commandes compte tenu du nombre de doses livrées par AstraZeneca (environ 28 000 flacons à la commande).

Les médecins, qui vaccinent en cabinet depuis le 25 février, vont donc devoir ralentir la cadence.

Un choix qui a aussitôt suscité l’ire des médecins libéraux, qui redoutent de devoir annuler leurs rendez-vous vaccinaux.

La DGS assure que sous réserve du respect du volume et du calendrier d’approvisionnement par le laboratoire, les commandes seront à nouveau ouvertes à l’ensemble des professionnels de santé susceptibles de vacciner en ville le lundi 15 mars.

Le directeur général de la Santé a assuré, ce mardi que les médecins allaient pouvoir honorer leurs rendez-vous dans les prochains jours. “Il y aura 1,6 million de patients à vacciner pour la fin de la semaine. Toutes les commandes seront honorées”.