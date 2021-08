Vaccination : Macron sur Instagram et TikTok !

En t-shirt et en mode selfie. C’est ainsi que s’est présenté Emmanuel Macron sur les réseaux sociaux ce lundi. Sur son compte Instagram et TikTok, le président de la République a proposé aux Français de répondre à toutes leurs questions sur la vaccination pour contrer “fausses informations”, “fausses rumeurs”, “parfois n’importe quoi” qui circulent.

Assis à côté d’un drapeau français, et se filmant lui-même, il rappelle “qu’il y a un peu plus de 42 millions de Françaises et de Français qui ont reçu une injection de vaccin” et “un peu plus de 35 millions” sont complètement vaccinés.

Face à l’interrogation, la peur ou les “fausses rumeurs”, Emmanuel Macron a donc pris cette initiative, et décidé “de répondre directement à vos questions. Allez-y, posez-les moi et j’essaierai d’être le plus direct et le plus clair possible”, ajoute-t-il.

Retrouvez sa publication ici.