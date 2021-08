Vaccination sans rendez-vous à Lyon : opération renouvelée à La Part-Dieu

Lancée lors du mois de juillet de manière éphémère, l’opération de vaccination à Lyon Part-Dieu est renouvelée cette semaine. Depuis ce lundi et jusqu’au samedi 7 août, vous pouvez vous faire vacciner, dans le centre commercial Part-Dieu. Rendez-vous de 9h30 à 18h, au 2e étage (en face de la Grande Récré) pour celles et ceux qui souhaitent obtenir une dose.

#COVID19] Le centre de #vaccination situé au centre de shopping La Part-Dieu sera ouvert toute la semaine du 2 août, de 9h30 à 18h, sans rendez-vous ▶️https://t.co/scnVLwfSyJ — ARS Auvergne-Rhône-Alpes (@ARS_ARA_SANTE) August 2, 2021

Toutes les personnes de plus de 12 ans éligibles à la vaccination pourront recevoir le vaccin Pfizer et ce, sans rendez-vous, sur présentation d’une carte d’identité et de la carte vitale. Pour les mineurs de 12 ans et plus, l’autorisation des deux parents est nécessaire à la vaccination. L’attestation parentale est disponible ici mais elle le sera aussi sur place. “L’administration de la deuxième injection pourra être réalisée entre 21 à 49 jours après la première, au Groupama Stadium ou dans un autre centre vaccination” indique l’ARS dans son communiqué.

Poursuivre la dynamique positive

Début juillet, une première opération avait permis à plus de 800 personnes d’obtenir leur première ou deuxième dose de vaccin. Les 29 et 30 juillet, 1 700 personnes avaient pu se faire vacciner. Face à cet élan positif, la Préfecture du Rhône et l’Agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes, avec l’aide du SDMIS (Service Départemental-Métropolitain d’Incendie de Secours) ont souhaité maintenir le fonctionnement du centre pour toute cette semaine.

Ce mardi (12h), le colonel des sapeurs-pompiers du SDMIS, Lionel Chabert, a fait le point sur ces deux premiers jours.

Tonic Radio est également allé à la rencontre des vaccinés.