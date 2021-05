Vaccination : une possible ouverture anticipée pour les plus de 18 ans

La vaccination s’accélère, les personnes de plus de 18 ans peuvent déjà réserver les créneaux de dernières minutes pour le lendemain uniquement. Le ministère de la Santé précise que 20.000 à 30.000 de ces patients de plus de 18 ans se font actuellement vacciner chaque jour de cette manière.



A partir du 15 juin, ils pourront réserver n’importe quel rendez-vous et si la situation le permet, le ministère indique que la date pourrait être avancée. D’après le ministère de la Santé, “l’option est sur la table” et son activation dépendra “de l’avancée de la vaccination sur le public déjà éligible”.



L’objectif est désormais de 30 millions de primo-vaccinés dans un mois. “Un seuil atteignable, sauf surprise sur les approvisionnements” selon le ministère.