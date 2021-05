Vaccins, pass sanitaires, masques, restaurants : Olivier Véran s’est exprimé sur le déconfinement

Le ministre de la santé Olivier Véran s’est exprimé sur la stratégie de déconfinement du gouvernement, à 24 heures d’une nouvelle étape.

Si la réouverture de nombreux lieux publics et le décalage du couvre-feu à 21h ont lieu mercredi, Olivier Véran a rappelé aux Français, sur BFM TV, de ne pas se relâcher pour autant. Il est également optimiste quant au bon déroulement du déconfinement : “On a réussi le déconfinement l’année dernière, celui du 11 mai. Nous l’avons fait à un bon rythme et cela nous a permis une fois qu’on avait annoncé la réouverture de ne pas revenir en arrière”.

Sujet à débat depuis plusieurs semaines, la question d’un pass sanitaire a été évoquée par Olivier Véran. L’idée d’un pass sanitaire pour les événements sportifs de plus de 1000 spectateurs est aussi avancée. Les mariages et les restaurants n’ont pas été oubliés. À partir du 9 juin, il sera question d’un emplacement sur deux pour la restauration intérieur qui se fera “avec une jauge à 50%, comme dans les restaurants et les bars”. Même chose pour les mariages qui devraient revenir à la normale après le 30 juin.

La vaccination des enfants “ce n’est pas pour tout de suite” mais elle se fera “peut-être” a déclaré le ministre de la santé ce lundi soir. Déjà mise en place au Canada et aux Etats-unis, la vaccination des mineurs est encore discutée en France.

Le port du masque à l’extérieur reste pour le moment obligatoire, un possible arrêt de cette mesure serait “rapidement envisagée” si la circulation du virus continue de diminuer. “Je ne crois pas qu’on soit amenés à demander aux Français de garder le masque à la plage, sur un transat” a déclaré Olivier Véran.