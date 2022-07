Vaucluse : un mort et 4 blessés dans un grave accident

Très tôt dans la matinée, un grave accident impliquant plusieurs véhicules a eu lieu sur l’A7, à hauteur de Sorgues, dans le Vaucluse.



Malheureusement, le bilan est lourd : il fait état de la mort d’une femme de 34 ans. Deux enfants, âgés de trois et cinq ans, ont été légèrement blessés dans l’accident tout comme une femme de 36 ans et un homme de 42 ans.



Une quinzaine de sapeurs-pompiers ont été mobilisés pour prendre en charge les victimes. Ces dernières ont été transportées vers le centre hospitalier d’Avignon.



La circulation sur A7 a été coupée dans les deux sens entre Orange et Le Pontet, à hauteur de Sorgues, avant de reprendre petit à petit au fil de la matinée.



À l’heure actuelle, les circonstances de l’accident restent indéterminées.