Vaulx-en-Velin : 400 étudiants modifient l’encyclopédie en ligne Wikipédia après une attaque d’Elon Musk

400 élèves-ingénieurs de l'École nationale des travaux publics de l'État (ENTPE) de Vaulx-en-Velin se sont mobilisés pour enrichir l'encyclopédie Wikipédia. Le site a fait l'objet de nombreuses critiques sur sa neutralité, notamment de la part d'Elon Musk. Le milliardaire américain a qualifié le site « d’extension de la propagande des médias traditionnels », alors qu'une mention avait été ajoutée sur son geste lors de l'investiture de Trump, qualifié de salut nazi par un certain nombre d'observateurs. En réaction à cela, les élèves se sont mobilisés pour améliorer une quarantaine de pages et à se former aux méthodes de sélection des sources d’information.

