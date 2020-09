Vaulx-en-Velin : un jeune cycliste percuté et traîné sur 20 mètres !

Les faits se sont déroulés ce vendredi soir à Vaulx-en-Velin. Un jeune cycliste âgé de 14 ans a été fauché et traîné sur plus de 20 mètres par une voiture.



C’est aux alentours de 20h40 que le jeune adolescent a été percuté par une Audi RS3. Selon Le Progrès, le jeune garçon serait passé par-dessus le capot de la voiture. Il serait alors resté accroché au véhicule avant de s’extirper de cette situation délicate.



Toujours selon le quotidien, le cycliste aurait été victime de “plusieurs potentielles fractures” et “d’une possible commotion cérébrale.” L’adolescent a rapidement été pris en charge par les secours. Ses jours ne sont pas en danger.