La circulation est actuellement très compliquée dans l’Est lyonnais. En cause, un camion en feu à hauteur du noeud de Manissieux, qui a nécessité la fermeture de la Rocade Est entre Vaulx-en-Velin et Saint-Priest. On observe d’importants bouchons sur l’A46 Sud en direction de Paris. Il est conseillé d’éviter le secteur.