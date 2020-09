Vélo’v : un record de fréquentation et 4 nouvelles ouvertures de stations

Avec les 4 nouvelles stations Vélo’v qui ouvrent ce jeudi à Lyon et Villeurbanne, 75 nouvelles stations sont désormais disponibles pour les habitants du territoire. Ces ouvertures coïncident avec un niveau d’activité record pour le service de location de vélos en libre-service.

A Lyon, ce sont les stations Hôtel-Dieu-pont de la Guillotière (Lyon 2e) et Félix-Faure-Meynis (Lyon 3e) qui ouvrent avec respectivement 50 et 30 places.

A Villeurbanne, la station Jaurès-Saint Exupéry accueille 20 vélos et celle de Saint Jean-Épi de Blé, 12 places.

Depuis le début du mois de septembre, Vélo’v connaît un niveau d’activité record avec une moyenne journalière supérieure à 35 000 locations. En moyenne, chaque vélo est donc loué plus de 8 fois par jour. 465 644 locations ont été réalisées pendant les 13 premiers jours de septembre, une première dans l’histoire de Vélo’v. Les 10 et 13 septembre derniers – journées record – on a comptabilisé plus de 43 000 locations par jour soit 12 locations par vélo et par jour.

Au total, 446 stations Vélo’v sont désormais ouvertes à Lyon, Villeurbanne et dans 22 autres communes de la Métropole.