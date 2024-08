Vénissieux : des ateliers d’écriture et de théâtre pour les jeunes cet été

Du 12 au 14 août prochain, des ateliers d'écriture seront proposés aux jeunes à l’Espace Pandora à Vénissieux. Ces cours seront animés par le poète et éditeur Thierry Renard. En lien avec l'EPJ Pyramide, deux sessions supplémentaires, limitées à dix participants, auront lieu les 3 et 5 août. Pour plus d'informations, contactez le 04 72 50 14 78 ou visitez espacepandora.org.

L'association Traction Avant organise également des stages de théâtre à la salle Érik-Satie, encadrés par deux comédiens professionnels, Isabelle Rias et Vincent Villemagne, du 17 au 21 août et du 24 au 28 août. Les ateliers porteront sur le travail du corps, de l’espace et de la voix. Le nombre de participants est limité à sept par session. Pour plus d’informations, contactez le 04 72 90 11 84 ou visitez tractionavantcie.org.

ML